Названы витамины, помогающие избежать второй волны коронавируса

Сегодня, 14:47

Александр Зуев

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Названы витамины, помогающие избежать второй волны коронавируса

Ученые из Чикагского медицинского университета считают, что второй волны коронавируса поможет избежать витамин D. Это означает, что в рацион стоит включить продукты, содержащие этот элемент. Ученые провели исследования с привлечением 500 американцев и выяснили, что люди с дефицитом витамина D в два раза чаще заболевали коронавирусом. 

Дело  в том,  что этот элемент играет ключевую роль в иммунной системе человека.  Витамина D регулирует минеральный обмен и улучшает мышечный тонус. Он важен для зубов и костей, а также для здорового функционирования щитовидной железы. Кроме того, витамин D обеспечивает  свертываемость крови.  Это вещество стабилизирует артериальное давление и нормализует частоту сердцебиения, а также укрепляет нервную систему и препятствует развитию раковых клеток. 

Суточная норма витамина D составляет от 2,5 до 5 мкг. Получить  витамин D можно только при достаточном ультрафиолетовом излучении. Также этот элемент получают из пищи. Речь идет о таких продуктах, как  грибы, морская рыба, морепродукты, яичные желтки, злаки, сыр и рыбий жир. 

Эксперт Марина Аплетаева согласна  с американскими коллегами, которые делают ставку на витамин D, но она считает, что также стоит обратить внимание на витамины А, В и С. Эксперт рекомендует добавить в рацион продукты, содержащие цинк, который отвечает за метаболизм и иммунные реакции, пишет Life.ru. Цинк содержится в курином мясе, нежирном сыре, миндале, зеленом горошке и тыквенных семенах.

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