Названы витамины, помогающие избежать второй волны коронавируса

Ученые из Чикагского медицинского университета считают, что второй волны коронавируса поможет избежать витамин D. Это означает, что в рацион стоит включить продукты, содержащие этот элемент. Ученые провели исследования с привлечением 500 американцев и выяснили, что люди с дефицитом витамина D в два раза чаще заболевали коронавирусом.

Дело в том, что этот элемент играет ключевую роль в иммунной системе человека. Витамина D регулирует минеральный обмен и улучшает мышечный тонус. Он важен для зубов и костей, а также для здорового функционирования щитовидной железы. Кроме того, витамин D обеспечивает свертываемость крови. Это вещество стабилизирует артериальное давление и нормализует частоту сердцебиения, а также укрепляет нервную систему и препятствует развитию раковых клеток.

Суточная норма витамина D составляет от 2,5 до 5 мкг. Получить витамин D можно только при достаточном ультрафиолетовом излучении. Также этот элемент получают из пищи. Речь идет о таких продуктах, как грибы, морская рыба, морепродукты, яичные желтки, злаки, сыр и рыбий жир.

Эксперт Марина Аплетаева согласна с американскими коллегами, которые делают ставку на витамин D, но она считает, что также стоит обратить внимание на витамины А, В и С. Эксперт рекомендует добавить в рацион продукты, содержащие цинк, который отвечает за метаболизм и иммунные реакции, пишет Life.ru . Цинк содержится в курином мясе, нежирном сыре, миндале, зеленом горошке и тыквенных семенах.