Главврач больницы Боткина предупредил о второй волне коронавируса

Сегодня, 12:12

Сергей Нилов

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Главврач больницы Боткина предупредил о второй волне коронавируса
Эпидемия коронавируса

На территорию России может нахлынуть вторая волна коронавирусной инфекции, хотя первая волна еще не закончена. Такое сообщение сделал главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев. По его мнению говорить о точности прогнозов по поводу предстоящей заболеваемости коронавирусом непросто.

Также Гусев отметил, что заполняемость больницы на данный момент составляет 10-15%. На сегодняшний день в учреждение лечатся от коронавируса 450 пациентов. У 15% больных болезнь протекает в тяжелой форме.

На площадку по адресу «Пискаревский, 49» поступает и выписывается 25-40 человек, а на «Миргородскую, 3» - 30-40 человек.

Главный врач отметил, что больница готова к вспышке заболеваемости, которая может случиться осенью.

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