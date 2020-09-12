Аллергическая астма защищает от тяжелой формы коронавируса

От тяжелого течения заболевания, вызванного коронавирусом, может защитить аллергическая астма. Как установили ученые, у пациентов с коронавирусом это заболевание встречается гораздо реже, чем обычно. Об этом рассказал заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии и международной лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета академик РАН Александр Караулов.

Как он отметил, причиной тому является особый тип воспаления, который имеют все аллергики. Речь идет о Th-2-опосредованном воспалении. Вероятно, что поляризация иммунного ответа в эту сторону предохраняет страдающих аллергической астмой от тяжелой формы заболевания и смерти от коронавируса.

Караулов также отметил, что не у всех переболевших коронавирусом вырабатываются антитела, поэтому не каждый может надеяться на то, что повторного заражения не будет. Академик также пояснил, что ни при одном из коронавирусов, которые циркулируют среди людей и вызывают заболевания из группы ОРВИ, стойкого иммунитета не возникало, пишет Известия. Даже если в организме присутствуют защитные белки, у большинства пациентов - до 40% - они не способны нейтрализовать коронавирус.