Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с коронавирусом

Вчера, 22:19

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Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с коронавирусом

Новые рекомендации от немецкого вирусолога Хендрика Штрека по борьбе с пандемией COVID-19 были озвучены в интервью немецкого издания «Welt am Sonntag». Глава института вирусологии и профессор Боннского университета советует пересмотреть существующие стратегии лечения коронавируса, сообщает «РИА Новости».

По словам вирусолога, нельзя оценивать масштабность ситуации мирового заражения, считая только выявленные и подтвержденные случаи COVID-19. 

«Очень важны данные именно о бессимптомно болеющих пациентах, ведь у них есть шанс выработать иммунную защиту против этого вируса», - считает специалист.
«Хоть бессимптомные случаи заболеваемости коронавирусом и портят общую статистику, тем не менее их нельзя относить к категории отрицательных. Чем больше таких людей, тем выше вероятность приобретения ими иммунитета, что повлияет в итоге на снижение мировых показателей заражения», - считает Хендрик Штрек.
«Да, мы по-прежнему не знаем достоверных способов лечения COVID-19, зато последние исследования показали, что бессимптомно протекающая болезнь не так опасна, как мы думали вначале. А это уже хорошая тенденция», - добавил  вирусолог.

Напоминаем, что по данным ВОЗ общее количество зараженных коронавирусом людей в мире на сегодняшний день составляет почти 29 миллионов человек, из которых скончались 911 тысяч.

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