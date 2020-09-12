Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с коронавирусом

Новые рекомендации от немецкого вирусолога Хендрика Штрека по борьбе с пандемией COVID-19 были озвучены в интервью немецкого издания «Welt am Sonntag». Глава института вирусологии и профессор Боннского университета советует пересмотреть существующие стратегии лечения коронавируса, сообщает «РИА Новости».

По словам вирусолога, нельзя оценивать масштабность ситуации мирового заражения, считая только выявленные и подтвержденные случаи COVID-19.

«Очень важны данные именно о бессимптомно болеющих пациентах, ведь у них есть шанс выработать иммунную защиту против этого вируса», - считает специалист.

«Хоть бессимптомные случаи заболеваемости коронавирусом и портят общую статистику, тем не менее их нельзя относить к категории отрицательных. Чем больше таких людей, тем выше вероятность приобретения ими иммунитета, что повлияет в итоге на снижение мировых показателей заражения», - считает Хендрик Штрек.

«Да, мы по-прежнему не знаем достоверных способов лечения COVID-19, зато последние исследования показали, что бессимптомно протекающая болезнь не так опасна, как мы думали вначале. А это уже хорошая тенденция», - добавил вирусолог.

Напоминаем, что по данным ВОЗ общее количество зараженных коронавирусом людей в мире на сегодняшний день составляет почти 29 миллионов человек, из которых скончались 911 тысяч.