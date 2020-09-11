Брокколи сокращает риск развития диабета, болезней сердца и онкологии

Еще одно полезное свойство «королевы соцветий» было выявлено в результате исследований. Ученые выяснили, что брокколи является незаменимым борцом с болезнями сердца, диабетом и раком, сообщает «MedikForum».
По статистике, причиной летального исхода у людей среднего возраста являются хронические болезни, среди которых диабет, заболевания сердца и рак. В группе риска оказывается и более молодое население с ослабленным иммунитетом и сопутствующими хроническими заболеваниями. Ученые английского университета Уорика экспериментальным путем выяснили, что ежедневное употребление брокколи стимулирует организм самостоятельно производить ферменты, защищающие сосуды от нарушений, которые вызваны гипергликемией.
Кроме этого, брокколи снижает активность 50 генов, являющихся ответственными за проявление симптомов сахарного диабета второго типа. Всем, кто хочет предотвратить появление диабета, рака и некоторых болезней сердца, рекомендуется ежедневно употреблять от 200 до 500 граммов продукта.
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