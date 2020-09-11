Брокколи сокращает риск развития диабета, болезней сердца и онкологии

Еще одно полезное свойство «королевы соцветий» было выявлено в результате исследований. Ученые выяснили, что брокколи является незаменимым борцом с болезнями сердца, диабетом и раком, сообщает «MedikForum».

«Брокколи - это настоящий суперфуд. Он не только нормализует артериальное давление, но и поддерживает нужный баланс витаминов и минералов в организме. Ведь в его состав входит большое количество питательных веществ, в том числе калий, помогающий почкам избавляться от натрия в организме. При этом уменьшается напряжение в кровеносных сосудах. При сниженном АД в артериях не скапливаются холестериновые бляшки, которые нарушают кровоснабжение мышц сердца. Все эти свойства такого простого продукта позволяют предотвратить серьезные заболевания», - сообщают ученые.

По статистике, причиной летального исхода у людей среднего возраста являются хронические болезни, среди которых диабет, заболевания сердца и рак. В группе риска оказывается и более молодое население с ослабленным иммунитетом и сопутствующими хроническими заболеваниями. Ученые английского университета Уорика экспериментальным путем выяснили, что ежедневное употребление брокколи стимулирует организм самостоятельно производить ферменты, защищающие сосуды от нарушений, которые вызваны гипергликемией.

«Благодаря некоторым активным компонентам брокколи этот овощ блокирует гены, заставляющие клетки организма мутировать. Поэтому он и предотвращает появление раковых образований», - разъяснили исследователи университета.

Кроме этого, брокколи снижает активность 50 генов, являющихся ответственными за проявление симптомов сахарного диабета второго типа. Всем, кто хочет предотвратить появление диабета, рака и некоторых болезней сердца, рекомендуется ежедневно употреблять от 200 до 500 граммов продукта.