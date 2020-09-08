Названы 4 продукта, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов

Сегодня, 08:20

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Названы 4 продукта, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов

Медики назвали четыре продукта, препятствующие образованию тромбов.

Густая кровь не дает кислороду и питательным веществам нормально перемещаться в сосудах. Отсюда увеличивается риск образования тромбов с самыми различными последствиями.

Медики перечислили продукты, благотворно влияющие на кровь и препятствующие образованию тромбов. Так, они рекомендуют регулярно лакомиться темным шоколадом: в нем много какао, а следовательно, теобромина, флавоноидов и проантоцианидов. Все они действуют послабляюще на свертываемость крови. Тем не менее большое его количество может принести вред. Оптимальная суточная доза - 70 г, но не каждый день.

Рекомендуют специалисты и гречку, в которой содержится множество витаминов, железа, фолиевой кислоты и клетчатки. Этот продукт не только способствует разжижению крови, но и расширяет сосуды, избавляет от высокого сахара и холестерина. 

Отличной профилактикой тромбоза будет морковь либо как самостоятельная еда, либо в качестве свежевыжатого сока. А также нефильтрованное оливковое масло первого отжима.

Необычайно полезны в этом плане имбирь и чеснок. Гингерол, содержащийся в имбире, соединяется с кислотами, тем самым предотвращая слипанию тромбоцитов и разжижая кровь.

Любой продукт, имеющий в своем составе омега-3 жирные кислоты, снижает концентрацию аминокислоты гомоцистеина, которая способствует повреждению стенок артерий и формированию тромбов.

Медики напоминают: все хорошо в меру, в том числе и полезные продукты.


 



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