AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии

Британская компании AstraZeneca приостановили третью фазу испытаний вакцины от коронавируса из-за того, что у участницы тестирования ухудшилось состояние здоровья - у женщины проявились признаки воспаления спинного мозга. Речь идет о симптомах поперечного миелита — редкого воспалительного заболевания.

Впрочем, диагноз пока окончательно не подтвержден. Вскоре женщине стало лучше и ее отпустили домой. По мнению российских экспертов, подобную реакцию нельзя назвать обычной. Как они сказали, при испытании российской вакцины нормальным явлением считались временная боль в месте инъекции и повышение температуры, пишет ТАСС Наука .

Известно, что фармацевтическая компания AstraZeneca, которая разрабатывала вакцину совместно со специалистами Оксфордского университета, приступила к третьей фазе испытаний вакцины в конце прошлого месяца.