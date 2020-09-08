Назван возраст начала борьбы с морщинами

Прибегать к косметологическим услугам для выравнивания морщин можно уже с 23 лет. Например, с этого возраста безопасно начинать использовать тейпы для омолаживающих процедур, утверждает известный специалист в косметологии, доктор Астрид Овенян, пишет радио Sputnik.

Для тех, кто боится инъекций но хочет быстрый результат, косметологи изобрели инновационный способ избавиться от морщин без уколов ботокса. Суть новшества заключается в извлечении жировых клеток человека, их замораживании, и последующем внедрении в складки кожи для устранения морщин.

Французский специалист и доктор косметологии Оливье Омар, который запатентовал эту процедуру, называет ее «безоперационной косметологией». По его словам, такой сеанс будет длиться не более 40 минут — а вот на восстановление может потребоваться от 2 недель до 2 месяцев.

Косметологи по всему миру уже тестируют новый способ омолаживания. По результатам их исследований, такая процедура хороша и просто для профилактики, когда состояние кожи еще не сильно запущено.

При наличии большого количества положительных результатов от процедуры, есть один существенный минус — очень высокая цена такого сеанса. Тем, кто захочет обновить состояние кожи и «подправить лицо», придется выложить от 800 тыс. рублей (чуть более 10000$).