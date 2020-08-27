Названа приправа, которая помогает побороть рак

Сегодня, 18:18

Александр Зуев

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Названа приправа, которая помогает побороть рак

Британские ученые назвали специю, которая сокращает риск возникновения сердечных заболеваний и защищает организм от образования раковых опухолей.  Речь  идет о  паприке, которую ученые рекомендуют добавлять в различные блюда.

Пряность из сушеного перца Capsicum annuum обладает свойствами, которые защищают от возникновения  патологий.

Употребление паприки способствует снижению уровня «плохого» холестерина, который приводит к закупорке артерий и провоцирует развитие атеросклероза. Каротиноид капсантина, содержащийся в этой приправе, действует как чистильщик сосудов. Это вещество устраняет холестериновые бляшки.

В южноамериканской специи, отличающейся легким сладковатым вкусом и приятным ароматом, содержатся соединения,  которые защищают от развития рака. А бета-каротин, лютеин и зеаксантин, присутствующие в этой специи, помогают бороться с окислительным стрессом, который обусловлен нарушением баланса между свободными радикалами и антиоксидантами. Этот дисбаланс чреват повреждением клеток и тканей, что может способствовать воспалению, которое увеличивает риск развития онкологии. Помимо прочего,  вещества, содержащиеся в паприке, способны подавлять рост и выживание раковых клеток, пишет Вечерняя Москва. Кроме этого, эта приправа благоприятно действует на нервную систему, помогает при депрессии, укрепляет иммунитет, стимулирует рост волос и ногтей, а также улучшает работу пищеварительной системы.

Порошкообразная пряность, которую часто добавляют  в мясные и рыбные блюда, является хорошим защитным средством от развития рака молочной железы. Ее потребление снижает риск возникновения этого вида онкозаболевания на 25–35 %. 

Паприка еще хороша тем, что это самый распространенный и доступный продукт. 

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