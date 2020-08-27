О способах защиты от хронической болезни почек рассказали эксперты

Эксперты утверждают, что предотвратить заболевание почек поможет здоровый образ жизни, сообщает «MedikForum.ru».

Группа специалистов из разных стран провела исследование, доказавшее, что употребление большого количества овощей, физические упражнения и отказ от алкоголя и курения способны защитить организм от почечных заболеваний.

Учеными было проанализировано более ста уже существующих разработок с целью понять, при каких изменениях в организме снижается риск заболевания почек. Исследование вышло довольно масштабным, так как участие в нем приняли более 2,5 млн здоровых жителей разных стран.

В результате обнаружилось, что образ жизни человека играет огромную роль в состоянии его организма. Отдельно были определены рекомендации для людей, которые хотят снизить риск развития почечных заболеваний.

Такая диета предусматривает употребление овощей и продуктов с содержанием калия, отказ от алкоголя и сигарет и наличие физических нагрузок.