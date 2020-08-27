В Анталье коронавирус диагностирован у восьми российских туристов

Вчера, 21:51

Александр Зуев

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В Анталье коронавирус диагностирован у восьми российских туристов

Отдых на популярных турецких курортах в этом году нельзя назвать безопасным. 2 сентября глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна проходит второй пик первой волны пандемии. С его слов можно понять, что пандемия усилилась и продолжается. Он также заявил, что это обусловлено несоблюдением осторожности на праздниках. Вместе с тем Коджа также заверил, что ситуация находится под контролем. А губернатор турецкой провинции Анталья Эрсин Языджи сообщил о зараженных коронавирусом российских туристах. По его словам,  инфекцию обнаружили у восьми прибывших в страну россиян.

Туристы с положительным результатом были отправлены на лечение. Языджи также подчеркнул, если у туристов возникают жалобы на симптомы, характерные для заболевания, вызванного коронавирусом, такие как кашель и лихорадка, то следует надеть медицинскую маску и обратиться в больницу.

Врач, к которому обращается пациент, сообщает об этом в отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения провинции, который определяет контакты больного, заявил губернатор. Также он сказал, что гостиничный номер, в котором жил инфицированный, до того, как в него поселят новых постояльцев, проветривается в течение суток, а затем дезинфицируется. 

Политик также заметил, что с момента возобновления авиасообщения провинцию посетили более 336 тыс. туристов из России. 1 сентября сообщалось, что у 600 человек, прибывших в турецкую Анталью с начала июля, была выявлена повышенная температура. Всего в городе тестирование на наличие коронавируса прошли более 65 тыс. иностранцев. За восемь месяцев в Анталье побывали 483 790 российских туристов.

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