Названы продукты, способные быстро «починить» организм

Сегодня, 15:20

Ольга Громова

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Названы продукты, способные быстро «починить» организм

Быстро «починить» организм способны богатые цинком продукты, пишет «Профиль».

Врачи советуют настоятельно следить за тем, чтобы организм получал цинк в достаточном количестве. Дефицит этого микроэлемента может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Кроме того, цинк поможет организму быстрее восстановиться после перенесенной инфекции. Его недостаток делает человека более восприимчивым к разного рода вирусам.

Даже легкая или умеренная степень дефицита этого микроэлемента способна привести к нарушению функции иммунных клеток. Поэтому обязательно надо налегать на продукты, в которых он содержится в достаточных количествах. Это зеленые бобовые - зеленая фасоль и зеленый горошек. Много цинка в курином мясе, сыре, яйцах и тыквенных семечках. Полезно есть кушанья из нута, а также включать в рацион арахис.

Настоящим кладезем цинка могут считаться морепродукты, особенно много его в устрицах. Содержат элемент также лобстеры и крабы.

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