Московский терапевт дал советы по профилактике пневмонии

Сегодня, 14:30

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Московский терапевт дал советы по профилактике пневмонии

Пневмония может появиться вследствие сильного переохлаждения или попадания в организм бактерий.

В эфире на радио «Говорит Москва» своими советами по этому поводу поделился врач московской клинической больницы No13 Кирилл Глибко. Мужчина рассказал, как правильно согреться при сильном переохлаждении.

«Если вас застал проливной дождь, придя домой сразу примите горячий душ, а после выпейте горячий чай, чтобы согреть организм изнутри. Далее желательно прогреть ноги, надев шерстяные носки», - посоветовал врач.

Также одним из главных факторов избегания заболевания пневмонией является вакцинация от гриппа. Известно, что уже давно успехом пользуется вакцина «Пневмо 23» против именно бактериальной пневмонии. В первую очередь ее должны сделать люди пожилого возраста, пациенты со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями. Также проводить вакцинацию показано медицинским работникам.

Ранее доктор Леонид Рошаль посоветовал делать дыхательную гимнастику для восстановления работы легких после перенесения осложнений.

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