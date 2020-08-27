Лучший продукт для здоровья сердца и мозга назвали врачи

Сегодня, 13:18

Ольга Громова

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Лучший продукт для здоровья сердца и мозга назвали врачи
Брокколи

Медики назвали удивительный продукт, который и сердцу поможет, и сосуды почистит, и о здоровье мозга позаботится. Это брокколи, в состав которого входит много антиоксидантов и растительных соединений, которые помогают бороться в том числе и с хроническим воспалением.

Многие брокколи недолюбливают, считают, что этот овощ - удел тех, кто на ПП или на диете. Между тем брокколи полезно кушать всем - от мала до велика.

Этот овощ содержит витамин C, витамин K, белок, клетчатку, натрий и фолат.

Food.news отмечает, что проведенные недавно исследования продемонстрировали, что брокколи обладает настоящим антивозрастным воздействием. Эта капуста позволит сохранить остроту ума даже на склоне лет. При регулярном употреблении брокколи можно снизить свои шансы на развитие болезни Альцгеймера или старческой деменции.

Зеленый овощ может быть бальзамом для сердца. Он поможет отрегулировать уровень кровяного давления и свертываемость крови.

А такой растительный пигмент, как кверцетин, улучшит здоровье сосудов и поможет защититься от развития рака.

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