Найдена связь между рационом питания и смертностью от COVID-19

Сегодня, 12:21

Анна Лисова

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Найдена связь между рационом питания и смертностью от COVID-19

Ученые из берлинского Университета имени Гумбольдта заявили о существовании связи между особенностями питания и смертностью от COVID-19, пишет газета «Известия».

Изучив национальные особенности питания, исследователи выявили, какие продукты снижают вероятность летального исхода при коронавирусной инфекции.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Европе самый низкий уровень смертности в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии и Финляндии. Там этот показатель ниже 4%. А вот в Бельгии, Франции, Италии и Великобритании он превышает 10%.

Ученые отмечают, что в тех странах, где низкий уровень смертности от коронавируса, в рацион местных жителей входит часто сырая или квашенная капуста. Это продукт с сильным антиоксидантным действием, который успешно справляется с АСЕ2, который используется коронавирусом для «входа» в человеческие клетки. Сырую и квашеную капусту также часто употребляют в Корее и на Тайване, где тоже невысокий уровень смертности от коронавируса.

Результаты этого исследования прокомментировала старший научный сотрудник отделения профилактической и реабилитационной диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина.

Она подчеркнула, что SARS-CoV-2 — новая инфекция. Поэтому она малоизучена и многие аспекты ее влияния на организм остаются пока загадкой. Но стоит понимать, что даже самый полезный пищевой продукт не обладает противовирусной активностью. Питание может влиять на иммунитет, но ошибочно думать, что питаясь определенными продуктами можно защититься от COVID-19.

Стоит учитывать также, что изменить состояние иммунной системы через питание за несколько дней невозможно. Необходимо придерживаться определенной диеты в течение нескольких лет, чтобы показатели иммунитета изменились.

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