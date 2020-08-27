Более 40% педагогов болеют коронавирусом из-за старшеклассников

Специалисты утверждают, что старшеклассники передают коронавирус более активно. Об этом сообщает издательство «Известия».

Исследователи составили прогноз, в котором вероятность заболевания коронавирусом педагогов старших классов равна более чем 40%. Тогда как преподаватели младших классов будут болеть реже. Выяснилось, что дети старшего возраста являются активными переносчиками инфекции.

Эксперты советуют школам уменьшить количество детей в классах. Старшие должны насчитывать до 10 человек, а младшие – до 20. В связи с сокращениями классов преподаватели вынуждены будут либо вводить посменное обучение, либо заниматься дистанционно с частью групп. Однако такое развитие событий не устраивает ни детей, ни их родителей, ни педагогов.

Однако в России уже известны случаи закрытия школ и классов на карантин.