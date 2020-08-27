Знаменитая российская телеведущая и врач Елена Малышева перечислила болезни, которые гораздо страшнее коронавируса.

Медик возмутилась тем, что из-за пандемии коронавируса многие люди забыли, что существуют еще и другие заболевания. А COVID-19, по мнению автора программы «Жить здорово!», вообще можно причислить к нестрашным болезням. Ибо по количеству ежедневных смертей новое коронавирусное заболевание находится только на 17-ом месте в статистике.

«Коронавирус — не самая страшная и, похоже, вообще не страшная болезнь», - объявила Елена Малышева.

Врач рассказала, что туберкулез, пневмония, гепатит В, СПИД, а также ВИЧ и малярия забирают гораздо больше человеческих жизней.

Малышева говорит, что с этими заболеваниями, невзирая на наличие зарегистрированных вакцин, человечество до сих пор не может справиться.