Британские медики перечислили необычные симптомы болезни сердца

Эксперты Британского фонда сердца назвали неизвестные симптомы сердечных заболеваний.

Первым таким признаком стала зубная боль. Специалисты утверждают, что нерв связывает мозг с другими органами и боль в этом месте может привести к заболеваниям сердца.

Обратить внимание советуют и на боли в животе, которые могут начаться в момент сердечного приступа. Им характерно ощущение тяжести.

Также симптомами развития сердечных заболеваний могут стать отеки лодыжек. К тревожным признакам стоит отнести тошноту и повышенную потливость.

Дискомфорт в районе груди, челюсти или шеи может означать сердечный приступ.

Также ученые советуют обратить внимание на размер шеи. Если она более 40 см у мужчин и 33 см у женщин, тогда лучше обратиться к врачу.

И последним неочевидным симптомом стала эректильная дисфункция. Именно болезнь сердца часто провоцирует скопления в артериях холестериновых бляшек.