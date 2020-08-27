Ученые: риновирус может дать защиту от гриппа

Защититься от гриппа помогает простуда, заявляют ученые из Йельского университета, пишет Independent.

К такому выводу исследователи пришли, проанализировав информацию о заболеваниях 13 тыс. пациентов больницы Йельского университета Нью-Хейвена, собранную за три года.

Исследование показало, что при активном риновирусе, человек не более гриппом, поскольку первый побеждает второй. То есть, если в организм, зараженный риновирусом, попадает вирус гриппа, то человек гриппом не заболеет, поскольку риновирус уничтожит вирус гриппа. Случаи, когда человек одновременно риновирусом и гриппом бывают, но они очень редки.

Ученые уже создали ткань дыхательных путей человека из стволовых клеток и заразили ее риновирусом. После этого ткань оказалась невосприимчивой к вирусу гриппа. То есть, можно говорить, что противовирусная защита активировалась еще до заражения вирусом гриппа.

Глава исследования, доцент кафедры лабораторной медицины и иммунобиологии Эллен Фоксман отмечает, что полученные результаты помогут разобраться более детально во влиянии сезонных вирусов на коронавирус. Она подчеркнула, что сейчас важно выяснить, если между ними взаимосвязь и помогут ли они подавить коронавирус, провоцирующий COVID-19.

Исследование показало, что ринавирус запускает выработку противовирусного агента интерферона, который является частью раннего ответа иммунной системы на вторжение патогенов. И это объясняет, почему в 2009 году свиной грипп не разросся до пандемии, уверены ученые.