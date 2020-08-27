Медики назвали ранние симптомы женских видов рака

Американские медики из клиники Майо предупредили о самых распространенных проявлениях рака, встречающегося только у женщин. Информация необычайно актуальна, ведь только в США каждые 5 минут фиксируется новый случай женского рака. По данным статистики Фонда борьбы с женским раком, в стране онкология диагностирована у 90 тыс жительниц. При

этом более 30% женщин с соответствующим диагнозом так и не могут излечиться от него. Врачи в таких ситуациях обнадеживают, что женщины могут снизить риски развития рака яичников, матки, влагалища и других видов, придерживаясь несложных правил.

Каждое онкологическое заболевание в области гинекологии отличается от другого, поэтому врачам трудно предугадать, у кого и когда возникнет рак. Тем более, что предпосылок для его развития много: и стресс, и плохая генетика, и вредные привычки. Для ранней диагностики важно регулярно обследоваться у гинеколога и сдавать необходимые анализы.

Кроме того, чтобы максимально избежать опасности обзавестись раковой опухолью, каждая женщина должна стремиться к нормальному весу, не забывать о здоровом образе жизни.

Врачи считаеют, что ключевыми предвестниками рака у женщин являются ранее пресыщение, частое вздутие живота, обильные или скудные месячные, общее недомогание.