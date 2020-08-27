Ученые у российских летучих мышей не нашли коронавирус

Кандидат биологических наук Илья Артюшин заявил, что летучие мыши, которые обитают в России, не являются переносчиками Covid-19, о чем сообщает портал «РИА Новости».

Сами по себе летучие мыши, по словам эксперта, могут нести опасность. Допустим, существует вероятность заразиться от них бешенством. Но даже она не выше, чем риск от укуса кошки или собаки.

Известно, что существует 3 вида летучих мышей, способных переносить коронавирус, однако в России они попросту не обитают.

Также Артюшин уточнил, что в случае когда летучая мышь залетела в дом, ее взяли тряпкой и выпустили в окно, подхватить какие-либо инфекции невозможно. По его утверждениям, чтобы напрямую заразиться от животного, должно произойти что-то экстраординарное.