Ученые у российских летучих мышей не нашли коронавирус

Сегодня, 16:12

0

Image 16+
Ученые у российских летучих мышей не нашли коронавирус

Кандидат биологических наук Илья Артюшин заявил, что летучие мыши, которые обитают в России, не являются переносчиками Covid-19, о чем сообщает портал «РИА Новости».

Сами по себе летучие мыши, по словам эксперта, могут нести опасность. Допустим, существует вероятность заразиться от них бешенством. Но даже она не выше, чем риск от укуса кошки или собаки.

Известно, что существует 3 вида летучих мышей, способных переносить коронавирус, однако в России они попросту не обитают.

Также Артюшин уточнил, что в случае когда летучая мышь залетела в дом, ее взяли тряпкой и выпустили в окно, подхватить какие-либо инфекции невозможно. По его утверждениям, чтобы напрямую заразиться от животного, должно произойти что-то экстраординарное.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Из российских аптек и больниц исчез фуросемид для реанимации

27-08-2020, 19:15

Стало известно количество больных на ИВЛ в больнице им. Бурденко

27-08-2020, 14:48

Ученые: витамин С помогает сохранить мышцы в старости

27-08-2020, 13:42

Назван овощ для улучшения работы кишечника

27-08-2020, 12:06

Хирург-онколог рассказал, у каких людей рак развивается быстро

27-08-2020, 10:54

Врач дала рекомендации переболевшим COVID-19

26-08-2020, 15:06

Стало известно, какие пациенты чаще всего умирают от коронавируса

26-08-2020, 09:18

Диетолог Соломатина предостерегла от злоупотребления орехами

26-08-2020, 08:16

Жительница Петербурга через суд добивается инъекции стоимостью $1 млн

25-08-2020, 15:23

Озвучены причины повторного заболевания коронавирусом

25-08-2020, 13:47

В Петербурге количество умерших от коронавируса за сутки резко выросло

25-08-2020, 13:14

Эндокринолог рассказала об упражнениях для снижения риска инсульта и рака

25-08-2020, 09:31

У переболевших коронавсирусом пациентов SARS-CoV-2 обнаружили в сердце

24-08-2020, 22:20

Названы продукты, которые опасно употреблять в сыром виде

23-08-2020, 20:41

Вирусологи отметили опасность нового учебного года из-за коронавируса

23-08-2020, 14:56

Ученые назвали причину повторного заражения коронавирусом

22-08-2020, 06:33

Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Алексеем Навальным

21-08-2020, 11:48

Назван простой способ распознать появление рака кишечника

19-08-2020, 21:49

Онкобольным россиянам запретят лечиться не в своем регионе

19-08-2020, 17:41

Провоцирующие онкологию медикаменты названы

19-08-2020, 17:02

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров