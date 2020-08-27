Доктор Мясников назвал вредные пищевые привычки россиян

В своей программе «О самом главном» доктор Александр Мясников рассказал о вредных устоявшихся пищевых привычках россиян. Многие из них - родом с детства.

Так, многих родители учили, что за обедом надо съедать первое и второе, доедать блюда до конца. Сегодня это правило уже неактуально. Наоборот, надо учить человека ограничивать себя в пище, ибо ожирение стало главной проблемой нашего века.

«Сегодня нам не нужно есть добавки, сегодня нам надо себя ограничивать», - пояснил Мясников в эфире канала Россия-1.

По этой же причине стоит отказаться от чаепития в его традиционном для нашей страны понимании - то есть с сахаром. Это все лишние и пустые калории, которые могут привести только к одному - к проблемам со здоровьем.

В современных продуктах, которые кушает человек, сахара и без того много. К примеру, в одном только стакане покупного фруктового сока его порядка восьми кусков.

Учитывая это, чаепитие себе лучше устраивать без сахара.