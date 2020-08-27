Диетолог рекомендует не употреблять чай более четырех раз в день

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о вредных свойствах чая, о чем сообщает издательство «Говорит Москва».

Несмотря на данные утверждения, врач начала с рассказа о полезных свойствах данного напитка. Соломатина назвала компоненты состава, благотворно влияющие на организм. Чай богат витаминами, антиоксидантами, танином и теанином. Последний, в свою очередь, положительно влияет на интеллект человека, способен спасти от хандры и депрессии.

Однако, напиток богат содержанием кофеина. Более всего его именно в зеленом чае. Поэтому людям с высокой нервной возбудимостью не рекомендуется пить много чая, а особенно крепкого. В других случаях врач советует употреблять не более четырех чашек напитка в сутки.

«Для здорового человека кофеин даже полезен, так как он тонизирует сердечно-сосудистую систему. Но при повышенном давлении и психических заболеваний чай и кофе лучше не употреблять», — отметила Соломатина.

Кроме этого, по советам Елены, напиток лучше заваривать горячей водой, но не кипятком. В последнем случае чай утратит свои полезные свойства.