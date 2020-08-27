Антитела к коронавирусу сохраняются четыре месяца

У 91% жителей Исландии обнаружены антитела COVID-19, что уменьшает возможность повторных заболеваний.

Повторные инфицирования коронавирусом стали поводом для опасений экспертов. Все надеялись на формирование антител, которые значительно замедлят распространение вируса. А создание вакцины также зависит от реакции иммунной системы организма человека.

Однако, медики считают, что рецидивы в большинстве будут проходить в легкой форме. Ослабление вируса зависит от того, научится ли организм человека бороться с патогеном.

Для более точной информации необходимо выяснить всю информацию об антителах. У какого количества людей они выработались и как долго они действуют. Утверждают, что адекватные тела может выработать только организм, перенесший тяжелую форму заболевания, в то время как люди, переболевшие бессимптомно или в легкой форме, подвержены вероятности повторного заражения.

Биофармацевтическая компания deCode Genetics Исландии провела исследования. Были измерены уровни тел более чем у 30 тысяч жителей страны. Выяснилось, что коронавирусом переболел 1% жителей. У 56% выявился подтвержденный диагноз в результате лабораторного анализа ПЦР. Официально диагноз не подтвердился у 14%.

Однако тесты на антитела проявили еще 30% людей, перенесших инфекцию. Практически у всех пациентов в первые 2 месяца после выздоровления уровень антител повышался, а затем еще 2 месяца держался на одном месте.

Исходя из этого, ученые утверждают, что повторно можно заразиться спустя 4 месяца. Поскольку результаты касаются только однородной популяции людей, они могут отличаться от таких же исследований в других странах.