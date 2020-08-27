Вирусологи предположили, как коронавирус будут распространять школьники

Российские вирусологи утверждают, что самые вероятные точки распространения СOVID-19 в школах — это столовые, раздевалки и кабинеты для лабораторных работ. Кроме того, активнее всего вирус распространяется учениками старших классов. 3 сентября сообщает газета «Известия».

Ранее американские ученые предположили, что после выхода на учебу симптомы СOVID-19 с большей вероятность проявятся более чем у 40% учителей старших классов. Тогда как у учителей средних классов прогнозируется 37% заболевших, а младших— 4%. Данные анализировались методом моделирования.

Ученые опирались на информацию о том, что дети младше 10 лет заражаются вирусом реже, чем дети постарше. Также известно, что риск заражения зависит от количества учеников в классе.

Доцент кафедры инфекционных болезней Иван Коновалов утверждает, что педагоги действительно находятся в группе риска. А особенно учителя преклонного возраста и те, кто страдает диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Научный сотрудник ТюмГУ Мария Орлова заявила, что для более оптимистичного исхода в классах должно быть не более 10 человек. Однако возможности заражения в школьной столовой, кабинетах труда, физкультуры и раздевалках не избежать.

Директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев уточнил, что в младших классах может возникнуть проблема с выявлением носителя вируса, так как дети чаще всего переносят заболевание в легкой форме.

«Мало того, дети младших классов активно играют, в связи с чем теснее контактируют друг с другом. А старшеклассники могут общаться со сверстниками в свободное от школы время», — отметил специалист.