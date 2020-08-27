Антитела к коронавирусу у переболевших постепенно исчезают

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Антитела к коронавирусу у переболевших постепенно исчезают
COVID-19

Антитела к коронавирусу у переболевших им постепенно исчезают. Повторное заражение весьма вероятно. На сегодняшний момент есть один достоверно доказанный случай повторного заражения CОVID-19.

Президент Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова в эфире одного из телеканалов рассказала, что спустя 5 недель после излечения от коронавирусной инфекции, у человека уровень антител к нему в два раза ниже, чем был сразу по выздоровлении. Ученые допускают, что со временем антитела продолжают исчезать, что, в конце концов сделает человека беззащитным перед новым заражением.

Вместе с тем, это далеко не первая болезнь, после которой иммунитет ведет себя подобным образом. Поэтому медики при появлении вакцины от коронавируса будут настаивать на общем вакцинировании, поскольку «поствакцинальный иммунитет защищает эффективнее».

Эксперт подчеркнула, что разные категории россиян по-своему уязвимы для коронавируса. Например, работающие в сфере образования или медицины. Они, скорее всего, заразятся CОVID-19 не один раз.

Вместе с тем, по словам ведущего специалиста Научного центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федора Лисицына пока достоверно смогли доказать лишь один случай повторного заражения «короной», произошедшем через 148 суток после выздоровления пациента. Эксперт подчеркнул, что ни одна вакцина не гарантирует результат на 100%. Но в любом случае, прививка снизит симптомы и вызовет более быстрый ответ иммунитета на заболевание.

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