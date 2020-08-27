Bild: Российская вакцина от коронавируса может повысить уязвимость к ВИЧ

Сегодня, 20:40

Ольга Громова

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Bild: Российская вакцина от коронавируса может повысить уязвимость к ВИЧ

Ведущее немецкое издание Bild предполагает, что от российской вакцины от коронавируса, разработанной Институтом Гамалеи, может быть больше вреда, нежели пользы. Некоторые исследователи считают, что препарат, в основе которого геном вируса-помощника Ad5, может сделать получившего вакцину человека более уязвимым перед ВИЧ. В масштабах страны это грозит вспышкой СПИДа.

Отмечается, что вирусологами был изучен принцип действия зарегистрированной вакцины и ее китайского аналога (CanSino Biologics). Результат исследования их шокировал, ведь основанные на геноме вируса-помощника Ad5 вещества способны повысить уязвимость вакцинированного перед ВИЧ.

«Во время исследования вакцины, направленной против ВИЧ, на основе аденовируса 5-го типа Ad5 в 2004 году люди с уже имеющимся иммунитетом к Ad5 были больше, а не меньше подвержены заражению ВИЧ», - цитирует публикацию в переводе с немецкого ИноСМИ.

Но, как уверяют авторы, это еще не все.

С учетом того, что в целом мире ведется разработка ряда вакцин, иммунитет к Ad5 растет. В РФ это порядка 40 процентов, а в Африке все 80.

«Это значит, что на половину населения вакцина, которую дочь президента Путина уже протестировала на себе, вообще никак не подействует», - сказано в статье Bild.

Исследователь вакцин из Университета Джонса Хопкинса Анна Дёрбин считает, что у российской вакцины нет 70-процентной эффективности. Она склоняется к показателю 40 процентов.

«Все же это лучше, чем ничего, пока у нас нет другой вакцины», - резюмировала ученый.
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