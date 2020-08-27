В Петербурге врача-эпидемиолога оштрафовали из-за заражения сотрудников больницы

Сегодня, 16:20

Александр Зуев

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В Петербурге врача-эпидемиолога оштрафовали из-за заражения сотрудников больницы

В Петербурге Василеостровский районный суд привлек к административной ответственности врача-эпидемиолога Городской наркологической больницы Людмилу Латушко за нарушения, предусмотренные  ч. 2 ст.6.3 КоАП РФ.  Из-за ее  небрежного отношения к работе коронавирусом заразились несколько сотрудников и пациентов медучреждения. В связи с тем, что один из сотрудников заразился коронавирусом с 3 мая по 15 июня в больнице проводилось санитарно-эпидемиологическое расследование. Инспекторы выявили, что медучреждение не предоставляло своим сотрудникам  средства индивидуальной защиты.

Также  выяснилось, что при приеме пациентов в стационар не проводились тесты на коронавирус. Ко всему, случаи заражения не регистрировали в отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  Санкт-Петербурге». Помимо прочего, машины скорой помощи, принадлежащие поликлинике, не дезинфицировались.  В самой больнице не делали уборку по расписанию и не в полном объеме проводили медицинское наблюдение за больными. Врач-эпидемиолог должна была это  контролировать.

По решению суда, женщину обязали выплатить 15 тыс. рублей в виде штрафа.

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