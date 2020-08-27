Назван необычный симптом дефицита витамина B12

Сегодня, 15:12

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Назван необычный симптом дефицита витамина B12
Витамин В12

Служба здравоохранения Великобритании заявила, что симптомом дефицита витамина В12 в организме является дисфагия (трудности при глотании). Сообщает портал «Профиль».

Известно, что при дисфагии люди испытывают боль при глотании пищи и питья. В крайних случаях они вообще не могут ничего проглотить. Часто данный диагноз способствует снижению веса и может привести к развитию инфекций грудной клетки.

Причиной данного недуга, по утверждениям врачей, может стать несбалансированное питание. Ученые призывают употреблять продукты животного происхождения, содержащие витамин В12.

О недостатке данного витамина в организме может сигнализировать покалывание ладоней или рук полностью.

Дефицит витамина может вызвать злокачественная анемия. Та не дает организму вырабатывать белок, тем самым мешая кишечнику усваивать пищу.

Кобаламин (В12) защищает от воспаления клетки головного мозга, способствует правильной работе кишечника и поддерживает выработку цепей ДНК.

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