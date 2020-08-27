Российский врач-терапевт призвала не гулять в парках осенью

Врач-терапевт Людмила Лапа в интервью радио Sputnik посоветовала россиянам осенью не слишком увлекаться прогулками по паркам. Потенциальную опасность представляет опавшая листва.
Медик пояснила, что после того, как пройдут осенние дожди, листва поддается гниению. Во время этого процесса в ней начинают появляться и быстро размножаться грибки и грибковые инфекции, которые могут привести к воспалениям слизистой оболочки. Это сделает организм уязвимым перед вирусами, в том числе перед ковидом.
Кроме того, опавшая листва особую опасность может представлять для аллергиков. Там могут развиваться бактерии, которые провоцируют приступ.
Но необходимо помнить, что на аллергическую реакцию могут быть похожи и проявления сахарного диабета.
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