Врач назвал 6 способов понизить высокое давление без лекарств

Сегодня, 13:05

0

Image 16+
Врач назвал 6 способов понизить высокое давление без лекарств

Американский врач Кливлендской клиники Люк Лаффин заявил о шести способах снижения высокого артериального давления без употребления лекарств.

Специалист уверяет, что данные способы помогут снизить давление и улучшить механизмы его контроля.

Первое — это физическая активность. Привести давление в норму, понизив его на 5-7 пунктов, помогут аэробные упражнения. Такие занятия позволят сосудам быть более гибкими. Рекомендуется заниматься ими регулярно, 150 минут в неделю.

Второе – это низкое употребление соли. Исследования показали, что диеты с низким уровнем применения соли имеют такой же эффект, как и 1 таблетка для стабилизации давления. В сутки советуется потреблять приблизительно 3,8 грамм соли.

Третье – это снижение веса. Потеря хотя бы 1 кг уже может поспособствовать снижению давления на 1 пункт.

Четвертое, плавно вытекающее из третьего – это правильно подобранная диета. Для людей с повышенным давлением была разработана специальная DASH-диета, позволяющая снизить показатели до 11 мм рт. Питание состоит из употребления овощей, фруктов, цельнозерновых, нежирных молочных продуктов.

Пятое – значительное употребление калия. Его можно найти в таких продуктах как бананы, свежий картофель, курага, томатный сок, изюм, молоко и йогурты. В день рекомендуется потреблять около 3500 миллиграммов данного вещества.

Шестое – это минимальное употребление алкогольных напитков. Эксперты рекомендуют мужчинам не более двух порций алкоголя в день, а женщинам – не более одной.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Из российских аптек и больниц исчез фуросемид для реанимации

27-08-2020, 19:15

Стало известно количество больных на ИВЛ в больнице им. Бурденко

27-08-2020, 14:48

Ученые: витамин С помогает сохранить мышцы в старости

27-08-2020, 13:42

Назван овощ для улучшения работы кишечника

27-08-2020, 12:06

Хирург-онколог рассказал, у каких людей рак развивается быстро

27-08-2020, 10:54

Врач дала рекомендации переболевшим COVID-19

26-08-2020, 15:06

Стало известно, какие пациенты чаще всего умирают от коронавируса

26-08-2020, 09:18

Диетолог Соломатина предостерегла от злоупотребления орехами

26-08-2020, 08:16

Жительница Петербурга через суд добивается инъекции стоимостью $1 млн

25-08-2020, 15:23

Озвучены причины повторного заболевания коронавирусом

25-08-2020, 13:47

В Петербурге количество умерших от коронавируса за сутки резко выросло

25-08-2020, 13:14

Эндокринолог рассказала об упражнениях для снижения риска инсульта и рака

25-08-2020, 09:31

У переболевших коронавсирусом пациентов SARS-CoV-2 обнаружили в сердце

24-08-2020, 22:20

Названы продукты, которые опасно употреблять в сыром виде

23-08-2020, 20:41

Вирусологи отметили опасность нового учебного года из-за коронавируса

23-08-2020, 14:56

Ученые назвали причину повторного заражения коронавирусом

22-08-2020, 06:33

Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Алексеем Навальным

21-08-2020, 11:48

Назван простой способ распознать появление рака кишечника

19-08-2020, 21:49

Онкобольным россиянам запретят лечиться не в своем регионе

19-08-2020, 17:41

Провоцирующие онкологию медикаменты названы

19-08-2020, 17:02

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров