Врач назвал 6 способов понизить высокое давление без лекарств

Американский врач Кливлендской клиники Люк Лаффин заявил о шести способах снижения высокого артериального давления без употребления лекарств.

Специалист уверяет, что данные способы помогут снизить давление и улучшить механизмы его контроля.

Первое — это физическая активность. Привести давление в норму, понизив его на 5-7 пунктов, помогут аэробные упражнения. Такие занятия позволят сосудам быть более гибкими. Рекомендуется заниматься ими регулярно, 150 минут в неделю.

Второе – это низкое употребление соли. Исследования показали, что диеты с низким уровнем применения соли имеют такой же эффект, как и 1 таблетка для стабилизации давления. В сутки советуется потреблять приблизительно 3,8 грамм соли.

Третье – это снижение веса. Потеря хотя бы 1 кг уже может поспособствовать снижению давления на 1 пункт.

Четвертое, плавно вытекающее из третьего – это правильно подобранная диета. Для людей с повышенным давлением была разработана специальная DASH-диета, позволяющая снизить показатели до 11 мм рт. Питание состоит из употребления овощей, фруктов, цельнозерновых, нежирных молочных продуктов.

Пятое – значительное употребление калия. Его можно найти в таких продуктах как бананы, свежий картофель, курага, томатный сок, изюм, молоко и йогурты. В день рекомендуется потреблять около 3500 миллиграммов данного вещества.

Шестое – это минимальное употребление алкогольных напитков. Эксперты рекомендуют мужчинам не более двух порций алкоголя в день, а женщинам – не более одной.