Назван необычный признак заражения ребенка COVID-19

Последние исследования показали, что симптомом заражения ребенка Covid-19 может быть расстройство желудка. Причем данный показатель гораздо вероятнее, чем появление кашля, о чем сообщает издательство «MedikForum.ru».

Ирландские ученые Королевского университета в Белфасте напоминают, что симптомы Covid-19 на сегодня — это кашель, температура или потеря обоняния. Однако исследование под названием «Распространенность инфекции SARS-Cov-2 среди здоровых детей» показало такой главный симптом среди детей, как расстройство желудка.

Более тысячи детей приняли участие в исследовании. Были задействованы такие страны как Ирландия, Англия, Шотландия и Уэльс. Все участники сдали тест на антитела, затем этот тест повторили через 2-6 месяцев. У 50% вирус протекал без главных симптомов (кашель, потеря нюха), однако диарея и рвота встречались гораздо чаще.

Медики порекомендовали по возможности уточнять критерии тестирования детей, включив в них симптомы нарушений системы ЖКТ.