Назван необычный признак заражения ребенка COVID-19

Сегодня, 12:20

0

Image 16+
Назван необычный признак заражения ребенка COVID-19

Последние исследования показали, что симптомом заражения ребенка Covid-19 может быть расстройство желудка. Причем данный показатель гораздо вероятнее, чем появление кашля, о чем сообщает издательство «MedikForum.ru».

Ирландские ученые Королевского университета в Белфасте напоминают, что симптомы Covid-19 на сегодня — это кашель, температура или потеря обоняния. Однако исследование под названием «Распространенность инфекции SARS-Cov-2 среди здоровых детей» показало такой главный симптом среди детей, как расстройство желудка.

Более тысячи детей приняли участие в исследовании. Были задействованы такие страны как Ирландия, Англия, Шотландия и Уэльс. Все участники сдали тест на антитела, затем этот тест повторили через 2-6 месяцев. У 50% вирус протекал без главных симптомов (кашель, потеря нюха), однако диарея и рвота встречались гораздо чаще.

Медики порекомендовали по возможности уточнять критерии тестирования детей, включив в них симптомы нарушений системы ЖКТ.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Из российских аптек и больниц исчез фуросемид для реанимации

27-08-2020, 19:15

Стало известно количество больных на ИВЛ в больнице им. Бурденко

27-08-2020, 14:48

Ученые: витамин С помогает сохранить мышцы в старости

27-08-2020, 13:42

Назван овощ для улучшения работы кишечника

27-08-2020, 12:06

Хирург-онколог рассказал, у каких людей рак развивается быстро

27-08-2020, 10:54

Врач дала рекомендации переболевшим COVID-19

26-08-2020, 15:06

Стало известно, какие пациенты чаще всего умирают от коронавируса

26-08-2020, 09:18

Диетолог Соломатина предостерегла от злоупотребления орехами

26-08-2020, 08:16

Жительница Петербурга через суд добивается инъекции стоимостью $1 млн

25-08-2020, 15:23

Озвучены причины повторного заболевания коронавирусом

25-08-2020, 13:47

В Петербурге количество умерших от коронавируса за сутки резко выросло

25-08-2020, 13:14

Эндокринолог рассказала об упражнениях для снижения риска инсульта и рака

25-08-2020, 09:31

У переболевших коронавсирусом пациентов SARS-CoV-2 обнаружили в сердце

24-08-2020, 22:20

Названы продукты, которые опасно употреблять в сыром виде

23-08-2020, 20:41

Вирусологи отметили опасность нового учебного года из-за коронавируса

23-08-2020, 14:56

Ученые назвали причину повторного заражения коронавирусом

22-08-2020, 06:33

Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Алексеем Навальным

21-08-2020, 11:48

Назван простой способ распознать появление рака кишечника

19-08-2020, 21:49

Онкобольным россиянам запретят лечиться не в своем регионе

19-08-2020, 17:41

Провоцирующие онкологию медикаменты названы

19-08-2020, 17:02

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров