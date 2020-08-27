Вирусолог Лукашев рассказал, когда россияне смогут снять защитные маски

По утверждениям вирусолога Александра Лукашева, отказаться от медицинских масок гражданам страны удастся уже к январю будущего года. Об этом сообщает издательство «РИА Новости».

Специалист объяснил, что отказ от масок будет происходить постепенно, однако раньше января этого точно не произойдет.

Также Лукашев сообщил, что вирус продолжает распространяться. Однако государству удалось взять его под контроль максимально не жесткими мерами.

По словам директора Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессора Михаила Пальцева, к лету 2021 года пандемия коронавируса должна отступить и люди смогут вернуться к привычному образу жизни. Он объяснил, что вирусные пандемии в истории протекали в 3 этапа. Первая была сильной, вторая еще сильнее, а третья уже слабая в связи с формированием коллективного иммунитета. Такой иммунитет, по словам доктора, появляется впоследствии перенесения заболевания 60% населения.