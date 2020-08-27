Большинство зараженных коронавирусом оказались здоровы

Сегодня, 11:07

Александр Зуев

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Большинство зараженных коронавирусом оказались здоровы

Американские эксперты в области здравоохранения сообщили, что почти 90% зараженных коронавирусом в действительности ничем не болеют и не представляют опасности для других людей. Эксперты основывали свой вывод на результатах эксперимента в трех штатах.

По их мнению, стандартные тесты диагностируют заражение у множества людей, которые являются носителями незначительного количества вирусных частиц. В частности, большинство людей, признанных инфицированными, безопасны для окружающих, так как у них может не быть достаточного количества вирусных единиц, чтобы заражать окружающих. То есть, такие больные не несут никакой угрозы.

По мнению специалистов, это делает задачу по выявлению настоящих больных более сложной.

Самым распространенным тестом на коронавирус является ПЦР-диагностика. На вопрос о том, инфицирован ли человек, этот тест дает ответ — «да» или «нет». Об этом заявил Майкл Мина, эпидемиолог из Гарвардского университета. По его мнению, таких показателей недостаточно. Доктор считает, что следует определять степень заразности пациента, пишет Znak.com.

ПЦР-тесты показывает, что человек признан инфицированным, даже если в его биоматериале есть лишь остаточные следы вируса.

Как считают специалисты, решением этой проблемы может быть корректировка количества циклов, используемых для определения инфицирования, пишет Znak.com. Большинство тестов устанавливает предел на уровне 40 циклов, некоторые — 37. По словам ученых, количество циклов должно сократиться до 30–35, при этом необходимо указывать, на каком повторе был выявлен вирус.

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