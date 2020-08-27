Маски с клапаном не предотвращают распространению коронавируса

Сегодня, 08:21

Анна Лисова

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Маски с клапаном не предотвращают распространению коронавируса

В США прошло исследования эффективности разных типов масок в противодействии распространения коронавируса.

Оно показало, что маски с клапаном или защитные экраны для лица не предотвращают распространение коронавируса. При этом обычные респираторы и хирургические маски более эффективно препятствуют попаданию вирусных частиц в воздух, пишет издание Physics of Fluids.

Профессор Флоридского Атлантического университета в Бока-Ратон Манхара Дханака отметил, что защитные экраны мешают лишь прямому потоку выдыхаемых капель и аэрозолей, тогда как вдоль границ защитного экрана они беспрепятственно распространяются дальше.

Поэтому экраны для лица нельзя использовать для защиты окружающих от коронавируса и других респираторных инфекций.

Также неэффективно противодействуют распространению коронавирусной инфекции и маски с клапанами. Они не дают человеку вдохнуть вирусные частицы, но при этом не препятствуют их проникновению в окружающую среду, если человек их выдыхает.

Как оказалось, вирусные частицы свободно проникают через поры в простых масках, степень защиты которых – FFP3 и выше.

Поэтому американские физики считают, что наиболее эффективными в борьбе с распространением коронавируса являются как раз хирургические маски.

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