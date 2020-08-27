Установлена боль, при которой нужно вызывать скорую

Итальянский профессор и руководитель Института кардиологии Антонио Пелличча объяснил, какую боль в первую очередь должны контролировать врачи, сообщают в РИА Новости.

Важно, что обращать внимание следует на характер и продолжительность болевых ощущений. Кардиолог заявил, что при болях в груди более чем 15 минут следует вызывать скорую помощь.Таким же поводом для обследования врача должны стать дискомфорт в районе груди или непривычная одышка во время спортивных нагрузок.

Люди, у которых имеются проблемы с сердцем, должны проконсультироваться с доктором, если решили заняться спортом. Врач скорректирует количество нагрузок, которые не принесут организму вреда.

Специалисты Калифорнийского университета ранее установили связь между заболеваниями сердца и старческим слабоумием. Выяснилось, что чем больше в жизни человека факторов, наносящих вред сердечно-сосудистой системе, тем выше риск развития слабоумия.