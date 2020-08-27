Главного виновника воспаления кишечника назвали медики

Известно, что в кишечнике очень много иммунных клеток. Инфекции зачастую проникают в организм именно через кишечник, где обитает масса симбиотических бактерий, без которых нам бы жилось намного труднее. Кишечный отдел иммунной системы постоянно уничтожает патогенные микроорганизмы. Очень часто люди жалуются на проблемы с кишечником. Чаще всего речь идет о воспалительных заболеваниях кишечника, которые являются достаточно распространенным явлением. С этими заболеваниями сталкивается множество людей во всем мире - от 6 млн до 8 млн человек.

Речь идет о таких явлениях, как боль в области живота, диарея, стул с кровью и снижение веса.

Как показывают результаты недавнего исследования, которое было проведено учеными из Медицинской школы Сан-Диего Калифорнийского университета, причиной возникновения таких проблем являются клетки иммунной системы — Т-киллеры. В обычном состоянии Т-киллеры уничтожают другие клетки организма, пораженные внутриклеточными паразитами.

К воспалительным заболеваниям кишечника можно отнести язвенный колит, поражающий толстую кишку, и болезнь Крона, затрагивающую весь пищеварительный тракт. По словам врачей, воспаление запускается, когда сверхактивный иммунитет начинает атаковать безвредные бактерии в кишечнике. То есть, воспалительные процессы в кишечнике начинаются, когда чересчур активный иммунитет атакует бактерии, которые не представляют угрозы для здоровья человека. Для 75% пациентов с воспалением кишечника не существует эффективного лечения, поэтому заболевание может привести к осложнениям, пишет News.ru .

По мнению экспертов, это открытие может стать началом для серии исследований, направленных на создание новых препаратов. Также выводы, сделанные исследователями, могут помочь понять, почему многие аутоиммунные заболевания, в том числе и воспалительные заболевания кишечника, часто бывают хроническими.