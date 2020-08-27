Невролог-сомнолог рассказала об опасности ночных судорог

Многие люди жалуются на ночные судороги. Как отмечает невролог-сомнолог Елена Царева, это явление далеко нередкое, так как во сне человек расслабляется, что сопровождается короткими судорогами, и в этом нет патологии. Одна-две судороги не сказываются на качестве и продолжительности жизни, говорит эксперт. Но иногда непроизвольное сокращение мышц, которое называется миоклонией, может быть признаком заболевания.

Как отмечает Царева, не стоит путать миоклонию с синдромом беспокойных ног, когда появляется непреодолимое желание совершать движения. Это случается, как правило, в состоянии покоя. А виной тому является нездоровое питание. Так, этот синдром может проявиться, если человек пьет много кофе. Чай, кофе, шоколад и энергетики могут провоцировать двигательную активность. Дело в том, что кофеин влияет на рецепторы, которые за это отвечают. Но если отказ от кофе и шоколада не помогает и судороги происходят больше одного-двух раз, то это уже признак болезни.

Если человека сводят четыре судороги подряд, повторяющиеся через определенный отрезок времени, то это уже может быть неврологическим заболеванием, отмечает сомнолог, пишет РИА Новости . По словам врача, такое явление связано с неврологическим заболеванием и может быть спровоцировано стрессом.