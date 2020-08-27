Невролог-сомнолог рассказала об опасности ночных судорог

Сегодня, 09:13

Александр Зуев

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Невролог-сомнолог рассказала об опасности ночных судорог

Многие люди жалуются на ночные судороги. Как отмечает невролог-сомнолог Елена Царева, это явление далеко нередкое, так как во сне человек расслабляется, что сопровождается короткими судорогами, и в этом нет патологии. Одна-две судороги не сказываются на качестве и продолжительности жизни, говорит эксперт. Но иногда непроизвольное сокращение мышц, которое называется миоклонией, может быть признаком заболевания.

Как отмечает Царева, не стоит путать миоклонию с синдромом беспокойных ног, когда появляется непреодолимое желание совершать движения. Это случается, как правило, в состоянии покоя. А виной тому является нездоровое питание. Так, этот синдром может проявиться, если человек пьет много кофе. Чай, кофе, шоколад и энергетики могут провоцировать двигательную активность. Дело в том, что кофеин влияет на рецепторы, которые за это отвечают. Но если отказ от кофе и шоколада не помогает и судороги происходят больше одного-двух раз, то это уже признак болезни.

Если человека сводят четыре судороги подряд, повторяющиеся через определенный отрезок времени, то это уже может быть неврологическим заболеванием, отмечает сомнолог, пишет РИА Новости. По словам врача, такое явление связано с неврологическим заболеванием и может быть спровоцировано стрессом.

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