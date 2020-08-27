Врач Козлова рассказала о пользе ношения бороды

О том, что растительность на лице мужчины кроме украшения может приносить и пользу для здоровья, поведала Наталья Козлова, дерматовенеролог, косметолог и кандидат медицинских наук. Об этом сообщает портал «Аргументы и факты».

Эксперт утверждает, что наличие бороды и щетины способствует сохранению природных масел в коже, которые обеспечивают ее увлажнение. Борода может выполнять функцию фильтра под носом, тем самым облегчив аллергию. Также зимой растительность способна защитить кожу лица от морозов. Плюс ко всему мужчины с бородами не бреются. Уже этот факт уберегает кожу от раздражений и травм, а также избавляет от проблем с угревой сыпью. В летний период растительность на лице способна защитить от воздействия ультрафиолета, что не дает развиваться раку кожи.

Однако все эти положительные моменты не сработают без важного фактора. Наталья предупреждает, что бороду важно регулярно чистить и мыть, иначе она может стать рассадником бактерий.