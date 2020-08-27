Назван признак бессимптомного сердечного приступа

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Александр Зуев

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Назван признак бессимптомного сердечного приступа

Сердечный приступ, который можно назвать распространенным явлением, может протекать бессимптомно, без болевых ощущений. Об этом рассказали специалисты из Гарвардской медицинской школы США. 

Считалось, что сердечный приступ  преимущественно случается у пожилых людей. Но сейчас можно сказать, что он происходит и у молодых людей. Не исключено,  что сердечный приступ может быть смертельным. Признаки инфаркта миокарда, которые развиваются перед приступом, могут указывать на возникшую проблему несколькими неделями ранее.

Как свидетельствуют результаты ряда исследований, 70 % людей, у которых был сердечный приступ, замечали определенные симптомы за неделю  или даже за месяц до приступа.

Зачастую симптомы зависят от пола и возраста пациента. Женщины могут не замечать такие симптомы, как сильная боль в груди или онемение в левой руке. Кроме того, многие жалуются на  сильные спазмы в верхней части живота, тошноту, рвоту,  потливость и озноб. По мнению экспертов,  такие  проявления без связи с едой не должны игнорироваться. 

Также может проявляться боль в ушах или челюсти. Признаком сердечно-сосудистой проблемы является и отек нижних конечностей. Врачи отмечают,  что сердечная мышца перестает функционировать должным образом, из-за чего нарушается кровообращение, которое  приводит к задержке жидкости и отечности. 

Как правило,  сердечный приступ обычно сопровождается болью в руке и груди, а также головокружением. При скрытном течении болезни возможна тошнота. В некоторых случаях  можно заметить холодный пот. 

Чтобы облегчить состояние, нужно выпить холодной воды, подышать свежим воздухом, а потом обратиться к лечащему врачу. Симптомы, которые можно считать предвестниками сердечного приступа, могут также включать усталость, слабость и бессонницу. 

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