Эпидемиолог назвала наиболее вероятное место заражения коронавирусом

Сегодня, 11:42

Ольга Громова

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Эпидемиолог назвала наиболее вероятное место заражения коронавирусом

Заразиться коронавирусом можно в любом общественном месте, но самые высокие шансы «подцепить» COVID-19 в общественном транспорте. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

Она объяснила, что процесс образования восстанавливается, город постепенно наполняется приехавшими из других городов или регионов студентами. Прибывают и отпускники - кто-то отдыхал за рубежом, кто-то у родственников в России. Все эти люди идут в магазины, пользуются общественным транспортом.

В метро, автобусах и троллейбусах пассажиропоток увеличивается с каждым днем, а это еще больше повышает шансы именно в транспорте заразиться коронавирусом. Дабы избежать инфицирования, Катаева советует жителям города на Неве не забывать о мерах предосторожности, стараться соблюдать масочный режим, помнить о важности социальной дистанции, чаще мыть руки и использовать антисептики.

«Структура заболевших COVID-19 не меняется. 35 процентов — люди 30–49 лет, затем идут заболевшие в возрасте 18–29 лет, а на третьем месте — две группы: 50–64 года и 65 лет и старше», — рассказала эпидемиолог.

Катаева добавила, что сейчас, как и прежде, болеют работающие горожане и молодежь.

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