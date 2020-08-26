Эпидемиолог назвала наиболее вероятное место заражения коронавирусом

Заразиться коронавирусом можно в любом общественном месте, но самые высокие шансы «подцепить» COVID-19 в общественном транспорте. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.
Она объяснила, что процесс образования восстанавливается, город постепенно наполняется приехавшими из других городов или регионов студентами. Прибывают и отпускники - кто-то отдыхал за рубежом, кто-то у родственников в России. Все эти люди идут в магазины, пользуются общественным транспортом.
В метро, автобусах и троллейбусах пассажиропоток увеличивается с каждым днем, а это еще больше повышает шансы именно в транспорте заразиться коронавирусом. Дабы избежать инфицирования, Катаева советует жителям города на Неве не забывать о мерах предосторожности, стараться соблюдать масочный режим, помнить о важности социальной дистанции, чаще мыть руки и использовать антисептики.
Катаева добавила, что сейчас, как и прежде, болеют работающие горожане и молодежь.
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