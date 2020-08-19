Из российских аптек и больниц исчез фуросемид для реанимации

От Независимого медицинского сообщества поступила информация, что в российских аптеках теперь днем с огнем не найти очень нужное для реаниматологов средство - фуросемид для инъекций. С его помощью медики возвращали к жизни пациентов в реанимациях, у которых диагностировали сердечно-сосудистые заболевания.

Разъясняется, что фуросемид теперь не производится и существующие запасы его скоро иссякнут. А поэтому вероятен рост числа летальных случаев среди больных-сердечников.

Независимое сообщество через общественность пробует оказать давление на чиновников, в чьей власти обеспечить необходимыми препаратами больницы и аптеки, и просит Минздрав либо организовать закупки препарата за рубежом, либо все же срочно возобновить его производство в России.

Без раствора фуросемида невозможно провести лечение отека легких, сердечной недостаточности и других состояний, угрожающих жизни человека. Врачи отмечают, что исчезновение этого средства может спровоцировать рост летальных исходов среди тяжелых пациентов. Причем нынешняя ситуация - не первая, когда в стране исчезают из производства жизненно необходимые препараты. По словам медиков, это уже напоминает нехорошую систему и требует радикальных изменений.