Из российских аптек и больниц исчез фуросемид для реанимации

Сегодня, 19:15

0

Image 16+
Из российских аптек и больниц исчез фуросемид для реанимации

От Независимого медицинского сообщества поступила информация, что в российских аптеках теперь днем с огнем не найти очень нужное для реаниматологов средство - фуросемид для инъекций. С его помощью медики возвращали к жизни пациентов в реанимациях, у которых диагностировали сердечно-сосудистые заболевания.

Разъясняется, что фуросемид теперь не производится и существующие запасы его скоро иссякнут. А поэтому вероятен рост числа летальных случаев среди больных-сердечников. 

Независимое сообщество через общественность пробует оказать давление на чиновников, в чьей власти обеспечить необходимыми препаратами больницы и аптеки, и просит Минздрав либо организовать закупки препарата за рубежом, либо все же срочно возобновить его производство в России.

Без раствора фуросемида невозможно провести лечение отека легких, сердечной недостаточности и других состояний, угрожающих жизни человека. Врачи отмечают, что исчезновение этого средства может спровоцировать рост летальных исходов среди тяжелых пациентов. Причем нынешняя ситуация - не первая, когда в стране исчезают из производства жизненно необходимые препараты. По словам медиков, это уже напоминает нехорошую систему и требует радикальных изменений.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Назван простой способ распознать появление рака кишечника

19-08-2020, 21:49

Онкобольным россиянам запретят лечиться не в своем регионе

19-08-2020, 17:41

Провоцирующие онкологию медикаменты названы

19-08-2020, 17:02

Наплыв отдыхающих спровоцировал вспышку коронавируса в Анталье

19-08-2020, 12:33

Немецкие туристы массово покидают Испанию

19-08-2020, 10:34

Иммунолог из Израиля оценила российскую противокоронавирусную вакцину

19-08-2020, 08:19

Названы 5 жирных продуктов, от которых не стоит отказываться

19-08-2020, 01:50

Врач-эндокринолог назвала опасность яблок

18-08-2020, 17:06

Американские ученые назвали смертельно опасные продукты

17-08-2020, 23:17

Ученые рассказали о последствиях эпидемии коронавируса

17-08-2020, 15:55

Глава Роспотребнадзора оценила усилия в борьбе с коронавирусом в Новосибирской области

17-08-2020, 14:36

Реабилитолог Шишонин перечислил лечебные свойства ходьбы

16-08-2020, 15:02

Доктор Александр Мясников рассказал о невозможности избавиться от целлюлита

16-08-2020, 10:20

Александр Мясников назвал самые эффективные способы замедлить старение мозга

15-08-2020, 23:26

Два лучших средства для снижения холестерина назвали ученые

15-08-2020, 17:53

ВОЗ призвала отказаться от походов к стоматологу

15-08-2020, 11:39

Ученые рассказали об атипичных симптомах коронавируса

14-08-2020, 14:25

Названы нетипичные симптомы высокого холестерина

13-08-2020, 18:37

Российская вакцина от COVID-19 будет действовать два года

13-08-2020, 16:23

Как определить и диагностировать коронавирусную инфекцию в Москве и МО?

13-08-2020, 12:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров