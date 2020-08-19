В Петербурге количество умерших от коронавируса за сутки резко выросло

Петербург по-прежнему находится в числе лидеров по числу умерших от коронавируса. Так, за сутки в городе количество скончавшихся от COVID-19 выросло с нуля до 15.

Таким образом, общее число летальных исходов от коронавирусной инфекции составило 2 357. Отметим, что Петербург оказался на втором месте в списке российских городов по этому показателю. В Северной столице также зафиксировано 179 новых случаев заболевания. Вместе с тем количество выздоровевших жителей города увеличилось на 89, до 25 304. В этом списке лидирует Москва (4 753), на третьей строчке — Московская область (1 171).