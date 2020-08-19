В Петербурге количество умерших от коронавируса за сутки резко выросло

Сегодня, 13:14

Александр Зуев

0

Image 16+
В Петербурге количество умерших от коронавируса за сутки резко выросло

Петербург по-прежнему находится в числе лидеров по числу умерших от коронавируса. Так, за сутки в городе количество скончавшихся от COVID-19 выросло с нуля до 15.

Таким образом, общее число летальных исходов от коронавирусной инфекции составило 2 357. Отметим, что Петербург оказался на втором месте в списке российских городов по этому показателю. В Северной столице также зафиксировано 179 новых случаев заболевания. Вместе с тем количество выздоровевших жителей города увеличилось на 89, до 25 304. В этом списке лидирует Москва (4 753), на третьей строчке — Московская область (1 171).

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Назван простой способ распознать появление рака кишечника

19-08-2020, 21:49

Онкобольным россиянам запретят лечиться не в своем регионе

19-08-2020, 17:41

Провоцирующие онкологию медикаменты названы

19-08-2020, 17:02

Наплыв отдыхающих спровоцировал вспышку коронавируса в Анталье

19-08-2020, 12:33

Немецкие туристы массово покидают Испанию

19-08-2020, 10:34

Иммунолог из Израиля оценила российскую противокоронавирусную вакцину

19-08-2020, 08:19

Названы 5 жирных продуктов, от которых не стоит отказываться

19-08-2020, 01:50

Врач-эндокринолог назвала опасность яблок

18-08-2020, 17:06

Американские ученые назвали смертельно опасные продукты

17-08-2020, 23:17

Ученые рассказали о последствиях эпидемии коронавируса

17-08-2020, 15:55

Глава Роспотребнадзора оценила усилия в борьбе с коронавирусом в Новосибирской области

17-08-2020, 14:36

Реабилитолог Шишонин перечислил лечебные свойства ходьбы

16-08-2020, 15:02

Доктор Александр Мясников рассказал о невозможности избавиться от целлюлита

16-08-2020, 10:20

Александр Мясников назвал самые эффективные способы замедлить старение мозга

15-08-2020, 23:26

Два лучших средства для снижения холестерина назвали ученые

15-08-2020, 17:53

ВОЗ призвала отказаться от походов к стоматологу

15-08-2020, 11:39

Ученые рассказали об атипичных симптомах коронавируса

14-08-2020, 14:25

Названы нетипичные симптомы высокого холестерина

13-08-2020, 18:37

Российская вакцина от COVID-19 будет действовать два года

13-08-2020, 16:23

Как определить и диагностировать коронавирусную инфекцию в Москве и МО?

13-08-2020, 12:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров