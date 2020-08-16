Наплыв отдыхающих спровоцировал вспышку коронавируса в Анталье

Из-за послабления карантинных мер в турецкой Анталье наблюдается рост числа заболевших коронавирусом.

В связи с большим потоком отдыхающих из разных стран риску заражения больше всего подверглись работники туристической сферы.

Между тем глава Медицинской палаты Антальи Нурсель Шахин рассказала, что учет прибывающих в Турцию туристов не является прозрачным. По ее словам, после установления диагноза заразившихся туристов изолируют. Они должны пребывать в своих номерах, а сотрудники сферы туризма – в общежитиях. Шахин также отмечает, что бдительность туристов снижается на фоне выхода из карантина. По мнению главы Медицинской палаты, власти страны должны рассказывать о реальной обстановке, поскольку официальные данные не соответствуют действительности.

Заметим, что Турция по-прежнему входит в топ-20 стран по распространению коронавируса. В этой связи эксперт Альянса туристических агентств, юрист Эдуард Шалоносов призвал российских граждан хорошо подумать, прежде чем отправиться на отдых в Турцию. Если турист заразится коронавирусом, то для него это может закончиться весьма плачевно.

Страховые агенты уверяют, что в случае заражения турист по страховке получит качественное лечение в больницах Турции. Однако на это не стоит надеяться, отмечает юрист.

По его словам, лечение в России обойдется в 30-50 тысяч рублей, а в Турции и Германии стоимость медицинских услуг может составить 150 тысяч. Если россиянин в Турции почувствует недомогание, его запрут в номере. А если ему станет совсем плохо, то его могут выгнать из номера. Отельеров не интересует дальнейшая судьба постояльца. В лучшем случае он отправиться домой больным, а в худшем человек может просто умереть в чужой стране.