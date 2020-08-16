Немецкие туристы массово покидают Испанию

Из Испании поспешно вылетают туристы. В ближайшую неделю более 40 тыс. граждан Германии должны покинуть эту страну и Балеарские острова. Из-за роста случаев заражения COVID-19 Испанию исключили из списка безопасных для посещения. 14 августа правительство Германии рекомендовало своим гражданам не посещать Испанию. Исключением стали только Канарские острова. Тем, кто прибыл из Испании, следует сдать тест на коронавирус, самоизолироваться и дожидаться результатов тестов. Есть еще вариант: показать справку об отрицательном тесте сделанного в течении 48 часов.

Известно, что туроператоры из Германии отменили полетные программы в Испанию. Тем, кто находятся там, рекомендуют вернуться на родину, а тем, кто планировал вылететь в эту страну, советуют выбрать другое направление.

Напомним, в конце минувшего месяца Великобритания исключила Испанию из безопасных стран. В этой связи на испанских курортах уже завершили туристический сезон. Отметим, что около 400 отелей в этой стране объявили о закрытии.

Как заявила председатель Федерации отелей Майорки Мария Фронтера, осенью ситуация будет очень сложной, но потом станет понятно, можно ли вернуть что-то из этого рынка.