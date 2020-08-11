Диетолог рассказала, что будет с организмом, если есть творог каждый день

Многие знают, что творог - прекрасный источник здоровых жирных кислот. Этот молочный продукт содержит большое количество питательных веществ, необходимых для хорошего самочувствия.

Врач-диетолог Ольга Кораблева подробно рассказала о пользе творога. По ее словам, этот продукт подходит для ежедневного употребления. Как отмечает специалист, 100-200 граммов творога в день помогут избавиться от многих проблем со здоровьем.

Диетолог подчеркнула, что творог способствует повышению гемоглобина. Дело в том, что творог содержит железо, что необходимо организму для создания гемоглобина. Этот продукт улучшает состояние печени. Благодаря содержащемуся в твороге митеонину, молочный продукт оказывает положительное влияет на жировой обмен, что хорошо для печени. Таким образом, можно предотвратить развитие жировой болезни печени.

Также творог способствует быстрому насыщению. Он богат белком: 100 граммов продукта жирностью 9% обеспечивают 16% суточной нормы белка. Другими словами, творог нужно употреблять прежде всего желающим похудеть. Кроме того, творог укрепляет мышцы и помогает наращивать мускульную массу.

Помимо прочего, этот продукт, благодаря его насыщенности кальцием и фосфором, улучшает состояние зубов, волос, ногтей.

Также творог полезен при нервном напряжении. Он содержит в большом количестве триптофан - аминокислоту, которая помогает избавляться от депрессивных состояний. Творог поможет наладить сон, так как это продукт стимулирует синтез мелатонина, пишет РИА Новости .

Творог содержит очень мало углеводов, а это позволяет есть его даже вечером и при этом не опасаться за фигуру.

Творог хорошо сочетается с фруктами и вареньем. Творог можно есть с корицей, авокадо, рубленной зеленью. Его можно добавлять в омлет вместо сыра.