Медики рассказали, кому коронавирус не грозит

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Медики рассказали, кому коронавирус не грозит

Медики рассказали, кому из россиян коронавирус не грозит.

Есть отдельная категория людей, считают медики, которые из-за особенностей собственного организма не способны заразиться COVID-19. Так, объясняет доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Пироговского медицинского университета, профессор Владимир Никифоров, такие люди обладают мощнейшим клеточным иммунитетом. При этом в крови присутствует огромное количество Т-клеток, которые препятствуют размножению возбудителей коронавируса.

Интересно, что у этих же людей нет и антител, потому что они не болели COVID-19.

«Дело просто не доходит до заболевания и до антител, которые сейчас тестируются», - уточнил он.

На практике эта теория пока что не доказана, поскольку, по словам эксперта, определить наличие T-клеток в организме довольно дорого и сложно. Однако, этот вопрос требует тщательного изучения.

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