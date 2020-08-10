Минздрав рассказал, появится ли в России платная вакцина от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что правительство рассмотрит вопрос платной и бесплатной вакцинации граждан против коронавируса. Отвечая на вопрос, будет ли вакцина бесплатной, министр сказал, что будут сформированы объемы, и, конечно, будут возможны и другие варианты.

Вчера стало известно, что Россия стала первой в мире страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гaмaлеи и Российским фондом прямых инвестиций.

Мурашко также сообщил о проекте внесения изменений в перечень жизненно необходимых лекарств. Как он отметил, если вакцина попадет в этот список, то ее стоимость сможет регулировать государство. Утверждения о том, что российская вакцина от коронавируса не является безопасной, Мурашко назвал безосновательными. Также он подчеркнул, что российская вакцина - это решение, которое уже имело клинические данные. Министр напомнил, что платформа вакцины состоит из препаратов, часть которых находится на клинических исследованиях, а часть уже получила регистрацию.

Известно, что 11 августа Владимир Путин сообщил о регистрации в России вакцины от коронавирусной инфекции и что ею уже привилась одна из его дочерей. Вакцина была создана в НИЦ им. Гамалеи, выпускать ее будет завод Биннофарм в Зеленограде.

Первая партия вакцины будет выпущена в ближайшие две недели. В первую очередь ее предложат врачам из групп риска. В целом страна будет обеспечена вакцинами в течение года.

Ранее американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее вакцина от COVID-19 при небольших сделках будет стоить $32?37 за дозу, а курc из двух доз оценивается в $64?74.