Минздрав рассказал, появится ли в России платная вакцина от коронавируса

Сегодня, 15:16

Александр Зуев

0

Image 16+
Минздрав рассказал, появится ли в России платная вакцина от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что правительство рассмотрит вопрос платной и бесплатной вакцинации граждан против коронавируса. Отвечая на вопрос, будет ли вакцина бесплатной, министр сказал, что будут сформированы объемы, и, конечно, будут возможны и другие варианты. 

Вчера стало известно, что Россия стала первой в мире страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гaмaлеи и Российским фондом прямых инвестиций. 

Мурашко также сообщил о проекте внесения изменений в перечень жизненно необходимых лекарств. Как он отметил, если вакцина попадет в этот список, то ее стоимость сможет регулировать государство. Утверждения о том, что российская вакцина от коронавируса не является безопасной, Мурашко назвал безосновательными. Также он подчеркнул, что российская вакцина - это решение, которое уже имело клинические данные. Министр напомнил, что платформа вакцины состоит из препаратов, часть которых находится на клинических исследованиях, а часть уже получила регистрацию.

Известно, что 11 августа Владимир Путин сообщил о регистрации в России вакцины от коронавирусной инфекции и что ею уже привилась одна из его дочерей. Вакцина была создана в НИЦ им. Гамалеи, выпускать ее будет завод Биннофарм в Зеленограде.

Первая партия вакцины будет выпущена в ближайшие две недели. В первую очередь ее предложат врачам из групп риска. В целом страна будет  обеспечена вакцинами в течение года.

Ранее американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее вакцина от COVID-19 при небольших сделках будет стоить $32?37 за дозу, а курc из двух доз оценивается в $64?74.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ученые оценили эффективность масок в борьбе с коронавирусом

Вчера, 19:18

Обозначен срок введения вакцины от коронавируса в гражданский оборот

Вчера, 14:35

Нейробиолог назвала необратимые последствия у переболевших коронавирусом

Вчера, 11:09

Эпидемиолог растолковал, что не дает коронавирусу проникать в организм

Вчера, 10:25

Китай заявил о вспышке смертельного вируса SFTS в трех провинциях

Вчера, 07:53

Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия осенью школ в России

10-08-2020, 14:20

Названы возможные признаки рака на его ранней стадии

10-08-2020, 14:14

Ученые: плацебо эффективно, даже если пациент знает о приеме «пустышки»

10-08-2020, 14:11

Осенний коронавирус станет для россиян более тяжелым

10-08-2020, 11:13

Ученый: коронавирусом осенью заразятся даже те, кто сидел в «бункере»

8-08-2020, 15:39

Смольный приготовился ко второй волне COVID-19

8-08-2020, 13:20

Медики назвали лучшие продукты для сердца, содержащие калий

7-08-2020, 23:14

Эксперт рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

7-08-2020, 18:31

Найдено уязвимое место коронавируса

6-08-2020, 10:40

Вирусолог вероятность второй волны коронавируса считает не высокой

6-08-2020, 10:17

Швеция обеспокоена планами РФ по массовой вакцинации от коронавируса

6-08-2020, 09:54

Некоторые грибы способны подавлять раковые клетки

6-08-2020, 07:19

Названы факторы, повышающие риск рака в 30 раз

5-08-2020, 23:20

Риск заразиться коронавирусом у медиков почти в 12 раз выше, чем у обычных людей

5-08-2020, 18:54

В Петербурге случаи летального исхода от коронавируса увеличились в четыре раза

5-08-2020, 11:13

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров