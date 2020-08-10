Редчайший элемент на планете оказался способным лечить рак

Сегодня, 13:20

Анна Лисова

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Редчайший элемент на планете оказался способным лечить рак
Астатин

Ученые из лаборатории ISOLDE ведущего Европейского центра исследований физики элементарных частиц ЦЕРН выяснили, что астатин может лечить рак.

Астатин – это один из самых редких элементов на планете, пишет Популярная механика. Он имеет некоторые химические свойства фтора, хлора, брома и йода. В связке с любым металлом он образовывает соли.

Ученые ранее выяснили, что в составе астатина 85 протонов тяжелого свинца, из-за чего встречается он очень редко. Формируется астатин при разложении урана и тория. Самой стабильной версией является астатин-210, период полураспада - 8,1 часа.

Ученые смогли получить образцы астатина, чтобы проверить, как он будет взаимодействовать с электронами.

Как оказалось, астатин-211 можно использовать для лечения рака. Доказательства этого были получены в ходе исследования. Протоны, состоявшей из атомов тория, представляющего собой нестабильный элемент с 90 протонами, ученые выпускали по новой мишени. Так удалось получить новые атомы, в том числе и астатин-211.

Дальнейшие эксперименты показали, что астатин-211 во время распада выделяет альфа-частицы, в состав которых входят протоны и нейтроны, способные уничтожать раковые клетки.

Ученые намерены продолжить изучение астатина, чтобы выяснить, насколько он безопасен и можно ли его действительно применять на практике для лечения онкологических заболеваний.

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