Названы симптомы нового смертельного вируса из Китая

Известны симптомы нового китайского смертельного вируса.

О симптомах несущего смерть вируса из Китая рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам самые первые признаки у инфицированных людей - это высокая температура, сильная лихорадка и головная боль. Могут проявляться также боли во всем теле, развиться синдром тромбоцитопении - когда кровотечение может иметь фатальные последствия, пишет Комсомолка.

Кроме того, к симптомам нового вируса можно отнести тромбоцитопению, лейкоцитопению, поражения желудочно-кишечного тракта, рвоту и диарею.

Чтобы определить наличие в крови вируса SFTS, применяют ПЦР- и ИФА-тесты. Как сообщил Владимир Болибок, в России есть препарат «Ингавирин»помогающий при возникновении симптомов SFTS.

О том, что в Китае свирепствует новый вирус - SFTS - мы писали 8 августа. Заболевание унесло жизни по меньшей мере семерых людей. Медики уверены: соблюдая все меры предосторожности, можно избежать распространение вируса по стране.